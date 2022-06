Guterres wies in seiner Er├Âffnungsrede auf die seit 1972 gemachten Fortschritte etwa bei der Rettung der Ozonschicht hin. "Aber heute ist das globale Wohlergehen in Gefahr, zum gro├čen Teil, weil wir unsere Versprechen in Bezug auf die Umwelt nicht eingehalten haben", sagte er. Mit zunehmender Bev├Âlkerungszahl und gr├Â├čerem Wohlstand sei der ├Âkologische Fu├čabdruck der Menschheit unertr├Ąglich gro├č geworden.

Diese Ansicht - viel sei getan worden, aber umso mehr liege noch vor der Menschheit - hallte in etlichen Reden der teilnehmenden Staaten wider. Schwedens Ministerpr├Ąsidentin Magdalena Andersson sah die Welt an einer entscheidenden Kreuzung, an der die Umsetzung von Ma├čnahmen beschleunigt werden m├╝sse. Die Klima- und Umweltkrise betreffe alle Menschen, aber die ├ärmsten w├╝rden am h├Ąrtesten getroffen, sagte sie.

"Umweltpolitik eine Politik des Friedens"

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Gr├╝ne) merkte an, man habe in den vergangenen 50 Jahren gelernt, dass multilaterale Umweltpolitik selbst in Zeiten der Krise funktioniere. "Umweltpolitik ist eine Politik des Friedens." Der globale Frieden werde momentan von Russlands brutalem Angriffskrieg in der Ukraine bedroht, zugleich m├╝sse man sich mit den Bedrohungen begegnen, die sich aus den globalen ├Âkologischen Krisen wie der Erderhitzung und dem Artensterben ergeben. Auch diese Krisen gef├Ąhrdeten Frieden und Stabilit├Ąt, sagte die f├╝hrende deutsche Vertreterin auf dem Gipfel.

UNEP-Chefin Inger Andersen rief dazu auf, andere globale Krisen wegen des Ukraine-Kriegs nicht zu vergessen. "Die Welt muss lernen, mit mehreren Krisen fertig zu werden und nicht eine zugunsten einer anderen loszulassen", sagte sie. Die Solidarit├Ąt mit den Menschen, die unter Krieg litten, sei gro├č. Dies d├╝rfe jedoch nicht bedeuten, dass man anderes au├čer Acht lassen k├Ânne.

Schweden richtet die zweit├Ągige Umweltkonferenz gemeinsam mit Kenia und in Zusammenarbeit mit den UN aus. Am Freitagmittag plant die Klimabewegung Fridays for Future einen gro├čen Protestmarsch durch die Heimatstadt von Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Kritik von Aktivisten: "Wollen wirklich drastische Ma├čnahmen"

Viele Klima- und Umweltaktivisten monierten, dass der Gipfel keine neuen Verpflichtungen und konkrete Beschl├╝sse zutage f├Ârdern wird. Sie w├╝nsche sich von den Politikerinnen und Politikern etwas, dass ├╝ber Erkl├Ąrungen und Versprechungen hinausgehe, sagte die Aktivistin Vanessa Nakate aus Uganda der Deutschen Presse-Agentur.