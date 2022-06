Lagos (dpa) - Bei einem Angriff auf eine katholische Kirche im S├╝dwesten Nigerias sind am Pfingstsonntag Dutzende Menschen get├Âtet worden. Nach Angaben der Regierung des Bundesstaates Ondo geschah der Angriff in der Stadt Owo w├Ąhrend des Sonntagsgottesdienstes in der Kirche St. Francis.