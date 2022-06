"Es ist noch zu frĂŒh, um die langfristigen Folgen des Krieges genau einzuschĂ€tzen, aber wir gehen davon aus, dass sich der Konflikt erheblich auf die Tuberkulose- und HIV-Raten in der Ukraine und in der gesamten Region auswirken wird", sagte der Direktor des Fonds, Peters Sands, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland . "Große Fluchtbewegungen, die Unterbringung in beengten UnterkĂŒnften und die Unterbrechung der medizinischen Versorgung begĂŒnstigen die Verbreitung von Infektionskrankheiten."

SchĂ€tzungsweise 260.000 Menschen in der Ukraine leben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO mit HIV. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) verzeichnete die Ukraine im Jahr 2020 eine der höchsten Tuberkulose-Inzidenzen in der europĂ€ischen WHO-Region. Die Ukraine zĂ€hle darĂŒber hinaus zu den LĂ€ndern mit den höchsten Anteilen an multiresistenter Tuberkulose - das bedeutet, dass gĂ€ngige Medikamente nicht mehr anschlagen.