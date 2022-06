Signal an Nordkorea: USA und S├╝dkorea feuern acht Raketen ab

Seoul (dpa) - Als direkte Reaktion auf eine Reihe von Raketenstarts des nordkoreanischen Milit├Ąrs haben S├╝dkorea und die USA ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung offenes Meer abgefeuert.

Die acht Geschosse wurden am fr├╝hen Montagmorgen binnen zehn Minuten abgefeuert und st├╝rzten schlie├člich ins Japanische Meer (koreanisch: Ostmeer), wie der Generalstab in Seoul laut einem Bericht der s├╝dkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap mitteilte. Am Vortag hatte Nordkorea auf ein gemeinsames Seeman├Âver der USA und S├╝dkoreas mit ebenso vielen Starts ballistischer Kurzstreckenraketen geantwortet, die dem autorit├Ąr gef├╝hrten Staat aufgrund von UN-Resolutionen verboten sind. Auch diese Geschosse gingen letztlich im Meer nieder.