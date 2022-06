Vor der Parlamentswahl in Frankreich an den kommenden beiden Sonntagen schrumpft nach einer neuen Umfrage die UnterstĂŒtzung fĂŒr das Lager des frisch wiedergewĂ€hlten liberalen PrĂ€sidenten Emmanuel Macron. Das linke Lager gewinnt dagegen an Zuspruch, wie die am Mittwoch veröffentlichte Ifop-Umfrage ergab.