Aktualisiert am 09.06.2022 - 09:30 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Lauterbach will Schwerverletzten in Ukraine helfen

Berlin (dpa) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will an diesem Donnerstag bei einem Besuch in der Ukraine deutsche Hilfe bei der Versorgung von Verletzten anbieten.