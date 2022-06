Biden k├╝ndigte f├╝r Freitag eine gemeinsame Deklaration zur Migration an: "Jedes unserer L├Ąnder ist von beispiellosen Migrationsbewegungen betroffen. Ich glaube, dass es unsere gemeinsame Aufgabe ist, diese Herausforderung zu meistern." Die US-Regierung will die Staaten in Lateinamerika st├Ąrker einbinden, um die massive Migration in die Vereinigten Staaten zu bremsen. Der Gipfel-Boykott der Pr├Ąsidenten von Mexiko, Guatemala, Honduras und Salvador k├Ânnte dem ambitionierten Migrationsplan allerdings die Schlagkraft nehmen. Aus diesen L├Ąndern kommt ein gro├čer Teil der Migranten, die vor der Gewalt und der Armut in ihrer Heimat fliehen und in den USA ein besseres Leben suchen.