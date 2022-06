Russischer Staatsterror? Prozess um Mord an Oppositionellem

M├╝nchen (dpa) - Auf den Tag genau ein halbes Jahr nach dem Urteil im sogenannten "Tiergarten-Mordprozess" beginnt an diesem Mittwoch (15. Juni, 10.00 Uhr) vor dem Oberlandesgericht M├╝nchen der Prozess um einen ganz ├Ąhnlichen Fall:

Der Russe Valid D. soll im Auftrag der tschetschenischen Regierung den Mord an einem in Deutschland lebenden Oppositionellen und Kritiker des Putin-treuen tschetschenischen Pr├Ąsidenten Ramsan Kadyrow vorbereitet haben.

"Anklage wegen Sichbereiterkl├Ąrens zu einem Mord im staatlichen Auftrag", schreibt der Generalbundesanwalt in seiner Mitteilung. Er wirft ihm au├čerdem die Vorbereitung einer schweren staatsgef├Ąhrdenden Gewalttat und Verst├Â├če gegen das Waffengesetz vor.

Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass "ein Mitglied im Sicherheitsapparat des tschetschenischen Pr├Ąsidenten Ramsan Kadyrow" den Angeklagten in der ersten Jahresh├Ąlfte 2020 beauftragte, einen in Deutschland im Exil lebenden Oppositionellen umzubringen, der sich gemeinsam mit seinem Bruder in sozialen Medien f├╝r ein unabh├Ąngiges Tschetschenien ausspricht. Ziel der geplanten Tat soll es gewesen sein, "insbesondere den Bruder des avisierten Opfers zum Schweigen" zu bringen.