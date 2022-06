Knapp drei Wochen nach dem Massaker an einer Grundschule in Texas hat sich eine ├╝berparteiliche Gruppe im US-Senat auf Vorschl├Ąge f├╝r einen besseren Schutz vor Schusswaffengewalt geeinigt. Dazu geh├Ârt unter anderem eine intensivere ├ťberpr├╝fung von potenziellen Waffenk├Ąufern im Alter von unter 21 Jahren, wie der Mehrheitsf├╝hrer der US-Demokraten im Senat, Chuck Schumer, mitteilte.

Das von US-Pr├Ąsident Joe Biden und anderen Demokraten geforderte Verbot von Sturmgewehren ist nicht vorgesehen. Biden teilte mit, die Vorschl├Ąge enthielten nicht alle Ma├čnahmen, die er f├╝r n├Âtig halte, gingen aber in die richtige Richtung.

Illegaler Waffenhandel soll auf Bundesebene bestraft werden k├Ânnen

In Schumers Mitteilung hie├č es, die Vorschl├Ąge zielten auch darauf ab, Gesetze aus Bundesstaaten auszuweiten, die es erm├Âglichen, potenziell gef├Ąhrlichen Personen Waffen abzunehmen. Illegaler Waffenhandel solle auf Bundesebene bestraft werden k├Ânnen. Au├čerdem solle "die Krise der psychischen Gesundheit unserer Nation" angegangen werden.

Besonders Republikaner argumentieren, dass die H├Ąufung von Angriffen mit Schusswaffen auf eine Ausweitung psychischer Krankheiten zur├╝ckzuf├╝hren ist ÔÇô und nicht auf die leichte Verf├╝gbarkeit dieser Schusswaffen in den USA .

Republikaner stimmten erst vor wenigen Tagen gegen h├Âhere Altersgrenze

In der texanischen Kleinstadt Uvalde hatte am 24. Mai ein 18-J├Ąhriger mit einem Sturmgewehr in einer Grundschule 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen. Biden hatte danach kritisiert, es sei "skrupellos", dass die Republikaner im US-Senat jede Versch├Ąrfung der Waffengesetze blockierten.