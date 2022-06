Aktualisiert am 17.06.2022 - 11:18 Uhr

Aktualisiert am 17.06.2022 - 11:18 Uhr Lesedauer: 1 Min.

China hat einen neuen Flugzeugträger in Betrieb genommen, den modernsten des Landes. Das Schiff namens "Fujian" wurde am Freitag in Shanghai zu Wasser gelassen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.