Aktualisiert am 20.06.2022 - 19:06 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Israels Regierung will Neuwahlen einleiten

Die israelische Politik kommt nicht zur Ruhe: Die Regierung will das Parlament auflösen und damit Neuwahlen einleiten. Die Versuche zur "Stabilisierung" seien "ausgeschöpft".

Die Israelis sollen erneut zu den Urnen gerufen werden: Die israelische Regierungskoalition will das Parlament auflösen und damit Neuwahlen einleiten. MinisterprĂ€sident Naftali Bennett und Außenminister Jair Lapid teilten am Montag mit, kommende Woche einen entsprechenden Gesetzentwurf in die Knesset einzubringen. Alle "Versuche zur Stabilisierung der Koalition" seien "ausgeschöpft" worden, hieß es weiter. Sollte der Gesetzentwurf angenommen werden, werde Lapid Chef der Interimsregierung.