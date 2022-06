Präsident der Philippinen vereidigt: Marcos-Dynastie kehrt an die Macht zurück

Philippinen: Marcos-Dynastie kehrt an die Macht zurĂĽck

Der Sohn des berüchtigten Diktators Ferdinand Marcos ist neuer Präsident der Philippinen. Seinen Vater lobte "Bongbong" in den höchsten Tönen – trotz Mord und Folter.

Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. ist als 17. Präsident der Philippinen vereidigt worden. Tausende Anhänger versammelten sich am Donnerstag für die Zeremonie vor dem Nationalmuseum in Manila. Der 64-jährige Sohn des Diktators Ferdinand Marcos (1917-1989) hatte die Präsidentenwahl am 9. Mai klar für sich entschieden.