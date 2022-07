Russischer Wissenschaftler Dmitri Kolker stirbt kurz nach Inhaftierung

Bevölkerung will WM-Verzicht in Katar

Dmitri Kolker Russischer Wissenschaftler stirbt kurz nach Inhaftierung Von dpa , rtr , t-online 03.07.2022 - 14:57 Uhr Lesedauer: 2 Min. Hauptgebäude der staatlichen Universität Nowosibirsk: Hier forschte der verstorbene Dmitri Kolker. (Quelle: ITAR-TASS/imago-images-bilder)

Der Physiker Dmitri Kolker ist kurz nach seinem Transport nach Moskau verstorben. Er war des Landesverrats beschuldigt worden.

Der wegen des Verdachts auf Landesverrat verhaftete russische Physiker Dmitri Kolker ist wenige Tage nach seiner Inhaftierung gestorben. Er sei aus dem Untersuchungsgefängnis auf die Intensivstation eines Moskauer Krankenhauses verlegt worden und dort gestorben, teilte die Nachrichtenagentur Interfax am Sonntag mit.

Sein Anwalt Alexander Fedulow bestätigte den Tod am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Der Verteidiger kündigte rechtliche Schritte an: "Morgen werden wir Beschwerde wegen seiner Inhaftierung einlegen." Kolker war in Sibirien verhaftet und nach Moskau geflogen worden, obwohl er seinem Anwalt zufolge an fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs litt.

Kolkers Familie erklärte vor einigen Tagen, der Doktor der Physik und Mathematik sei aus einem Krankenhaus in der sibirischen Stadt Nowosibirsk abgeholt worden, wo er über eine Sonde ernährt worden sei. Mitarbeiter des Geheimdienstes FSB hätten ihn auf einen Flug nach Moskau gebracht.

Die Familie widerspricht den Verdächtigungen

In der Staatsuniversität von Nowosibirsk leitete Kolker das Laboratorium für Quantenoptik-Technologien am Institut für Laserphysik. Quantenoptik befasst sich mit der Wechselwirkung zwischen Licht und Materie. Kolker war an der Entwicklung von Lasern unter anderem für medizinische Zwecke beteiligt.

Die Ermittler werfen Kolker Geheimnisverrat an China vor. Nach Angaben seines Sohnes hat der Forscher im Rahmen eines Wissenschaftsaustauschs zwar in China Vorlesungen vor Studenten gehalten, wurde dabei jedoch stets von FSB-Agenten begleitet. Auch die Vorlesungen seien bis ins Detail mit dem Geheimdienst abgestimmt worden, damit dort keine Informationen auftauchten, die als Staatsgeheimnis gelten, sagte er.