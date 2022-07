USA: Zehnjährigem Vergewaltigungsopfer wurde die Abtreibung verweigert

F├Ąlle wie dieser waren bef├╝rchtet worden: Vor rund einer Woche hatte der Supreme Court in den Vereinigten Staaten das wegweisende Urteil "Roe v. Wade" aufgehoben und damit das US-weite Recht auf Schwangerschaftsabbr├╝che gekippt. Somit war der Weg f├╝r zahlreiche erzkonservativ gef├╝hrte Bundesstaaten frei, Abtreibungen zu verbieten. Dies stie├č national wie international auf viel Kritik und l├Âste massive Proteste in der Bev├Âlkerung aus. Selbst US-Pr├Ąsident Joe Biden distanzierte sich von dem Urteil des Supreme Courts.

F├╝r die Zehnj├Ąhrige wurde dem Bericht zufolge schlie├člich doch noch eine L├Âsung gefunden: Nachdem ihr die Abtreibung in Ohio verweigert worden war, wandte sich der Arzt des M├Ądchens offenbar an eine Frauen├Ąrztin im benachbarten Indiana. Dort gelten liberale Abtreibungsgesetze. Die Gyn├Ąkologin konnte die gew├╝nschte Behandlung zwar durchf├╝hren ÔÇô sie bef├╝rchtet aber, dass ihr Bundesstaat bald ├Ąhnlich restriktive Gesetze beschlie├čen k├Ânnte, so der Bericht.

Verst├Ąrkte Nachfrage aus anderen Bundesstaaten

In Indiana berichten Mediziner seit dem Urteil des Supreme Court von einer verst├Ąrkten Nachfrage nach Abtreibungen aus benachbarten Bundesstaaten. Wir sehen eine "wahnsinnige Menge an Anfragen" aus Kentucky und Ohio, sagte eine andere Frauen├Ąrztin dem "Indianapolis Star". Ihr Angebot wollten die Klinken aber weiter f├╝r alle aufrechterhalten: "Wir tun unser Bestes, um die Verf├╝gbarkeit und den Zugang so lange wie m├Âglich zu verbessern, wohl wissend, dass dies nur ein vor├╝bergehender Zeitrahmen ist, in dem wir diese Hilfe anbieten k├Ânnen", so die Fach├Ąrztin.