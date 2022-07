Johnson und sein Parteifreund, der "Kneifer"

"Pestminster" wird der Londoner Regierungsbezirk Westminster auch sp├Âttisch genannt. Es geht um immer wieder neue F├Ąlle von sexuellem Missbrauch und Bel├Ąstigung bei den Torys. Aktuell im Fokus: Johnsons Parteifreund Chris Pincher. Im Februar brachte Johnson ihn in das wichtige Amt des Vize-Whip, als Einpeitscher, der f├╝r Fraktionsdisziplin sorgen soll. In der vergangenen Woche trat er zur├╝ck.

Das Pikante: Ein Ex-Staatssekret├Ąr best├Ątigt den Vorwurf gegen den Premier. Johnson sei pers├Ânlich ├╝ber die Bel├Ąstigungsvorw├╝rfe informiert worden, so Simon McDonald in einem Brief an die Beauftragte f├╝r die Einhaltung parlamentarischer Standards. Gegen├╝ber der BBC sagte McDonald, er habe gewusst, dass das, was er in den Tagen zuvor gesehen und gelesen habe, falsch sei.