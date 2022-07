Frankreichs Stromproduktion ist in Gefahr – Ausweg Atomstrom?

Dafür verantwortlich sind unter anderem Korrosionsschäden, feine Risse in den Rohren des Notkühlsystems, die erstmals im Oktober 2021 im Atomkraftwerk Civaux auffielen. Zunächst wurden baugleiche Atomreaktoren abgeschaltet. Inzwischen steht fest, dass der gesamte Atompark überprüft werden soll.

Hitze fĂĽhrt zu Problemen

Wegen der frühen Hitzewellen in diesem Jahr – der frühesten seit Beginn der Wetteraufzeichungen in Frankreich – mussten zudem mehrere Atomkraftwerke zeitweise gedrosselt werden. Davon betroffen waren das Atomkraftwerk Blayais an der Gironde und Saint-Alban an der Rhone. Beide Flüsse führten so wenig Wasser, dass das warme Kühlwasser die Flüsse zu sehr aufgeheizt hätte. Derzeit sind insgesamt sechs Atomkraftwerke unter erhöhter Aufsicht, bei denen es in künftigen Hitzeperioden zu Problemen kommen könnte.

Dies alles führt dazu, dass EDF in diesem Jahr mehr als 60 Milliarden Euro Schulden anhäufen könnte. Die Regierung hat daher entschieden, das Unternehmen, das bereits zu mehr als 80 Prozent in staatlicher Hand ist, wieder komplett zu verstaatlichen.

Kaum erneuerbare Energien

Zu Beginn des Ukraine-Kriegs rühmte sich Frankreich noch mit Blick auf Deutschland, von russischem Gas unabhängig zu sein. Doch angesichts der Probleme mit den eigenen Atomkraftwerken wird nun umso deutlicher, dass Frankreich den Ausbau erneuerbarer Energien weitgehend verschlafen hat.

Gewinnung von Wind- und Sonnenenergie im Südwesten Frankreichs: Solche Anlagen sind in dem Land rar – der Ausbau wurde weitgehend verschlafen. (Quelle: Andia/imago-images-bilder)

Im Juni hat erstmals ein Offshore-Windpark überhaupt Strom produziert – überraschend spät für ein Land, das lange Küsten am Ärmelkanal und am Atlantik hat. Mehrere Offshore-Windparks befinden sich derzeit im Bau. Präsident Emmanuel Macron will bis 2050 insgesamt 50 Offshore-Windparks bauen lassen, die dann 40 Gigawatt produzieren sollen. Den Ausbau von Windparks auf dem Land, die in Frankreich besonders umstritten sind, will er jedoch verlangsamen.

Kritik an Betrieb von Kohlekraftwerken

Frankreich zeigt besonders gern mit dem Finger auf die deutschen Kohlekraftwerke, sieht sich aber nun gezwungen, ein Ende März abgeschaltetes Kohlekraftwerk nahe der deutschen Grenze im Winter wieder in Betrieb zu nehmen. Dafür sei aber ein "Umweltausgleich" vorgesehen, betonte das Umweltministerium, etwa eine Verpflichtung des Betreibers des Kraftwerks in Saint-Avold, in Aufforstungsprojekte zu investieren.

Zu alldem dringt auch der französische Rechnungshof, den französischen Strommarkt aufzuräumen, da die Regeln nicht den europäischen Anforderungen entsprechen. "Weder verständlich noch steuerbar" sei die Organisation des Strommarktes, in den der Staat in der Vergangenheit immer wieder eingegriffen hat, um den Verbrauchern niedrige Preise zu garantieren.