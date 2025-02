Nach dem ankündigten Trump-Putin-Deal und nach der Rede von J. D. Vance in München ist die Demokratie in Europa und Deutschland so bedroht wie noch nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir werden von drei Seiten angegriffen: durch die autoritären Regime China und Russland, durch die AfD und einen zunehmenden identitätspolitischen Kulturkampf sowie durch die wachsende Distanz zum einstmals wichtigsten Alliierten USA, der Richtung Autoritarismus abdriftet.