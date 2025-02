Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Alice Weidel will Deutschland regieren, lebt aber mit ihrer Familie in der Schweiz. Ihr "Hauptwohnsitz", behauptet sie, sei jedoch in Deutschland. Geht das überhaupt?

Eigentlich will der Mann nicht über seine Nachbarin sprechen. Er ist vielleicht Mitte 40, hat langes Haar, gerade geht er zu einer Mülltonne am Straßenrand. Verschwiegen sei man im Ort, sagt er, der Presse stehe man kritisch gegenüber. Dann aber spricht er doch, ein bisschen stolz klingt er dabei. "Weidel – eine Topfrau", sagt er.

"Immer freundlich" sei die AfD-Parteichefin, oft bereit für ein Gespräch. "Direkt hier wohnt sie ja", sagt er und deutet mit dem Finger auf das Haus gleich nebenan.

Das Haus, auf das der Mann zeigt, steht nicht in Deutschland. Es steht in einem Ortsteil von Einsiedeln, einem 16.000-Einwohner-Ort in der Schweiz. Hier sieht es aus wie auf einer Urlaubs-Postkarte: Schmucke Häuser umgeben von einem Stausee, Bergen, weitläufigen Wiesen. Die Steuern im Kanton sind besonders niedrig, die Zustimmung zur rechtspopulistischen Schweizer Volkspartei (SVP) besonders hoch.

t-online war bereits im August in dem Ort und hat mit Einwohnern gesprochen. "Sirüpler" heißen sie hier auch nach dem Saft, der aus den Heidelbeeren in den Wäldern rundum gewonnen wird. Die Menschen blieben höflich, aber kurz angebunden. Wie jemand politisch ticke, das interessiere hier nicht, sagen sie fast unisono. Aber man wisse, wo Weidel mit ihrer Familie wohne, manchmal sehe man sie auch im Ort. Für die Bewohner von Einsiedeln scheint klar: Weidel, die ist eine von uns.

Weidel aber möchte zurzeit einen anderen Eindruck erwecken. Gerade jetzt, im für ihre Partei so wichtigen deutschen Wahlkampf. Da wird sie von Journalisten oft nach ihrem Wohnort gefragt – und betont immer wieder, sie habe ihren "Hauptwohnsitz" in Überlingen, Baden-Württemberg, wo sie auch "alle" Steuern zahle. Es ist der Ort, in dem ihre Eltern leben. Dort, im Bodenseekreis, hat sie sich auch wieder als Direktkandidatin für die Bundestagswahl aufstellen lassen. Oft aber macht Weidel in den Interviews keine gute Figur, reagiert schnippisch oder wiederholt die immer selben Formulierungen.

Stimmt also, was Weidel sagt? Hakt man bei ihr nach, antwortet sie ausweichend und stets im Vagen. Rein rechtlich ist die Frage deswegen nicht leicht zu beantworten: Die Einschätzungen variieren, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt: die der Schweizer oder der deutschen Behörden, des Melde- oder des Steuerrechts.

Politisch gesehen ist Weidel aber bereits jetzt ein weiteres historisches Novum gelungen: Sie ist nicht nur die erste lesbische Frau an der Spitze der AfD und ihre erste Kanzlerkandidatin. Sondern auch die erste Kanzlerkandidatin in der deutschen Geschichte, bei der infrage steht, ob sie ihren Lebensmittelpunkt in dem Land hat, das sie regieren will.

Zweifel in der Partei: Eklat in Offenburg

Weidel lebt mit ihrer Familie seit 2019 in Einsiedeln, schon zuvor hat sie jahrelang im schweizerischen Biel gewohnt. Das ist kein Geheimnis, war es noch nie. In der AfD haben viele lange darüber den Kopf geschüttelt: ausgerechnet die Chefin ihrer Partei, der so nationalen AfD – sesshaft im Ausland?

Gerätselt haben sie darüber, wie weit dieses Leben im Ausland geht: Wo Weidel Steuern zahlt, welche Adresse auf ihrem Personalausweis steht, ob sie vielleicht sogar eine der in der AfD so scharf kritisierten doppelten Staatsbürgerschaften besitzt? Zu einem Eklat, der noch heute in der Partei Legende ist, kam es dann 2023 in Offenburg auf einem Parteitag von Weidels Heimatverband, der AfD Baden-Württemberg.