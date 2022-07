Steigende Energiepreise Spanien macht den ÖPNV ab September kostenlos Von t-online , mm 17.07.2022 - 20:51 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein Zug fährt in den Bahnhof der spanischen Stadt Blanes ein (Archiv): Ab September werden viele Strecken für Pendler kostenlos. (Quelle: YAY Images/imago-images-bilder)

Was kommt nach dem 9-Euro-Ticket? Während die Diskussion in Deutschland an Fahrt aufnimmt, ist Spanien bereits einen Schritt weiter.

Der jüngste Vorschlag kommt aus Bayern. In der "Bild am Sonntag" forderte Ministerpräsident Markus Söder am Wochenende ein 365-Euro-Jahresticket. Das solle dann für den Öffentlichen Nahverkehr im gesamten Bundesgebiet gelten. Das aktuelle 9-Euro-Ticket läuft Ende August aus. Auch ein 69-Euro-Ticket war zuletzt im Gespräch.

Angesichts rasant steigender Energiepreise läuft in Deutschland eine Diskussion, wie die Bürger langfristig entlastet werden könnten. In Spanien ist man schon einen Schritt weiter: Ab September wird der Zugverkehr für Pendler vorübergehend kostenlos. Das kündigte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Dienstag an.

Angebot soll öffentlichen Verkehr attraktiver machen

Fahrgäste sollen demnach von September bis Dezember im öffentlichen Zugnetz des spanischen Eisenbahnunternehmens "Renfe" zum Nulltarif reisen können. Wie der US-amerikanische Fernsehsender "CNN" berichtete, würden in diesem Zeitraum Mehrfahrtenkarten im Öffentlichen Nahverkehr gratis angeboten. Einzelfahrscheine und Fernreisen seien von der Maßnahme ausgenommen.

"Mit dieser Maßnahme wird die Nutzung dieser Art des kollektiven öffentlichen Verkehrs maximal gefördert, um den täglichen Weg mit einem sicheren, zuverlässigen, komfortablen, wirtschaftlichen und nachhaltigen Verkehrsmittel zu bewältigen", erklärte das spanische Verkehrsministerium: "Und das unter den außergewöhnlichen Umständen der ständig steigenden Energie- und Kraftstoffpreise."