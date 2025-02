Aktualisiert am 08.02.2025 - 11:21 Uhr

Aktualisiert am 08.02.2025 - 11:21 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Schmierereien auf Wahlplakat von Scholz: Die SPD verliert in einer neuen Umfrage. (Quelle: IMAGO/imago)

Der Wahltag rückt mit großen Schritten näher. In einer neuen Umfrage kann nur eine Partei punkten – und landet über der Fünfprozenthürde.

In einer aktuellen Umfrage zur Bundestagswahl haben die drei stärksten Parteien an Zustimmung eingebüßt. Das geht aus dem Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag" hervor. Demnach verzeichneten CDU/CSU, SPD und AfD jeweils Verluste, während die Linke erstmals seit über einem Jahr wieder über die Fünfprozenthürde kommt.