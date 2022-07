Österreich will für Bayern wichtigen Gasspeicher anzapfen

"Sicherheitspuffer für den Winter" Österreich will für Bayern wichtigen Gasspeicher nutzen Von t-online , MaM 24.07.2022 - 18:55 Uhr Lesedauer: 2 Min. Gasspeicher in Haidach: Bayern ist besonders von Gas aus dem Speicher abhängig (Symbolbild). (Quelle: Stringer/SNA/imago-images-bilder)

Österreich hat beschlossen, dass alle Gasspeicher des Landes angezapft werden müssen. Für Bayern könnte das neue Probleme bedeuten.

Österreich will einen Gasspeicher anzapfen, der für das deutsche Bundesland Bayern von hoher Bedeutung für die Energieversorgung ist. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Demnach sei beschlossen worden, dass alle Gasspeicher auf österreichischem Gebiet an das Netz des Landes angeschlossen werden müssten. "Dieser Beschluss ist rechtskräftig", zitiert das Blatt Leonore Gewessler, die österreichische Klimaschutz- und Energieministerin.

Laut Gewessler sei von der Entscheidung auch der Gasspeicher in Haidach bei Salzburg betroffen. Dieser war bislang nur an das deutsche Gasnetz angeschlossen und diente vor allem Bayern als Energiequelle für Privathaushalte und Unternehmen. Dass nun auch Österreich das Gas nutzen will, könnte das besonders von Gas abhängige Bayern vor Probleme stellen.

Gewessler kritisiert Ungarn scharf

Gewesser drängte auf eine schnelle Umsetzung des österreichischen Beschlusses. Sie bezeichnete die Speicher als "zentralen Sicherheitspuffer für den Winter". Laut ihren Angaben seien sie derzeit zu 50 Prozent gefüllt. "Ich erwarte, dass ein erster Anschluss in Haidach an das österreichische Gasnetz noch in diesem Jahr erfolgen wird", sagte die Ministerin. Über diese Forderung seien sich auch die bayerischen Unternehmen im Klaren, die ihr Gas aus Haidach beziehen.

Weiterhin übte Gewessler harte Kritik an Ungarn. "Wenn ein einzelnes Land wie Ungarn nun seine Abhängigkeit vom Russland noch vergrößern will, dann leistet das mit Sicherheit keinen Beitrag", sagte sie vor dem Treffen der EU-Energieminister an diesem Dienstag. Gewessler betonte die Bedeutung des Treffens, "um ein Zeichen der Geschlossenheit in Europa an Russland zu senden". Putin dürfe es nicht gelingen, "uns zu spalten", so die Ministerin.