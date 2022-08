USA und Südkorea wollen große Militärübungen abhalten – Nordkorea reagiert

Aktualisiert am 16.08.2022 - 17:46 Uhr

Aktualisiert am 16.08.2022 - 17:46 Uhr

Inmitten wachsender Spannungen auf der koreanischen Halbinsel wollen die Streitkräfte Südkoreas und der USA die größten gemeinsamen Sommerübungen seit fünf Jahren abhalten. Die jährlichen Übungen sollen am nächsten Montag beginnen und bis zum 1. September dauern, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul am Dienstag mit.