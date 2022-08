Kremlkritiker Jewgeni Roisman vorerst freigelassen

Aktualisiert am 26.08.2022 - 02:53 Uhr

Aktualisiert am 26.08.2022 - 02:53 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der am Donnerstag festgenommene russische Oppositionelle Jewgeni Roisman ist auf freiem Fuß. Einen Hausarrest lehnte das Gericht ab, verkündete aber Auflagen.

Der wegen "Diskreditierung" der russischen Armee festgenommene russische Oppositionspolitiker Jewgeni Roisman ist am Donnerstag vorläufig auf freien Fuß gekommen.

Ein Gericht in Jekaterinburg entschied, dass Roisman weder an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen noch das Internet nutzen darf, wie die Nachrichtenagentur Ria Nowosti meldete. Außerdem darf er keine Briefe versenden und empfangen. Roisman dürfe nur mit engen Familienmitgliedern, seinem Anwalt und Ermittlern Kontakt aufnehmen.

Ermittlungen wegen Video im Internet

Den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Hausarrest für Roisman lehnte das Gericht ab. Anhänger des Oppositionellen applaudierten und sangen "Freiheit!", als Roisman ins Gericht gebracht wurde. Roisman erklärte sich für unschuldig. Er war am Mittwoch in seiner Wohnung in Jekaterinburg festgenommen worden.