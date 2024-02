Videotranskript lesen

Alexej Nawalny galt für Wladimir Putin als einer der größten Staatsfeinde. Das bezahlte er nun mit seinem Leben.



Eine der bedeutendsten Aktionen Nawalnys gegen den Kreml war eine Enthüllung über Putins heimliches Luxusleben und dessen finanzielle Machenschaften.

Nawalny zeigte im Jahr 2021 in einem zweistündigen Film mit dem Titel "Putins Palast" das riesige Anwesen des Präsidenten am Schwarzen Meer - und provozierte diesen damit weiter.



Der Kreml in Moskau ist zwar der offizielle Regierungssitz des russischen Präsidenten und das historische Zentrum der Stadt.



Doch Putins Villa im Urlaubsort Sotschi am Schwarzen Meer ist eine zusätzliche Residenz des Präsidenten.

Auf dem Gelände sollen sich ein eigenes Amphitheater und eine unterirdische Eishockeyhalle befinden, dazu ein großer Pool und ein Tunnel zum Strand sowie ein Hubschrauberlandeplatz und ein eigener Hafen.

Wladimir Putin bestreitet allerdings, dass ihm dieser Palast gehört.



„Ich habe die Aufnahmen nicht gesehen, einfach, weil ich dafür keine Zeit habe. Aber ich habe eine Beschreibung gesehen, die mein Assistent mir gebracht hat. Ich möchte Ihre Frage direkt beantworten: Nichts, was dort als mein Besitz bezeichnet wird, gehört mir oder meinen nahen Angehörigen. Hat es auch nie. Zu keiner Zeit.“



Diese Karte zeigt außerdem weitere Wohnsitze des Kremlchefs:



Ein Stück außerhalb des Kremls befindet sich das Anwesen Nowo-Ogarjowo. In der Hauptstadt besitzt Putin laut Berichten zudem eine große Wohnung, eine weitere ist angemietet.



Bekannt sind Berichten zufolge außerdem solche in Karelien nahe der finnischen Grenze, auf der Halbinsel Krim nahe der Stadt Jalta, in Kaliningrad und im Altai-Gebirge.



Am 16.2. gab Russland offiziell Nawalnys Tod bekannt. Inzwischen gibt es ernst zu nehmende Hinweise, dass der Kreml daran beteiligt gewesen sein könnte und somit einen gefährlichen Gegner ausgeschaltet hätte.