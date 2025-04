Deutsches Kriegsgerät versagt in der Ukraine

Panzerhaubitze 2000 in der Ukraine: "So hohe technische Anfälligkeit, dass Kriegstauglichkeit stark infrage gestellt wird."

Ein Geheimbericht des Militärattachés der Deutschen Botschaft in Kiew stellt dem von Deutschland gelieferten Kriegsgerät ein schlechtes Zeugnis aus. Demnach bereiten viele der gelieferten Systeme so große Probleme, dass sie sich kaum an der Front einsetzen lassen. Das berichten WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung", denen der Geheimbericht vorliegt.