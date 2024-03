In einem Verfahren gegen Donald Trump gibt es neue Entwicklungen. Sein früherer Finanzchef hat sich in zwei Fällen schuldig bekannt – er hat vor Gericht gelogen.

Der langjährige Finanzchef der Trump Organization, Allen Weisselberg, wurde am Montag verurteilt. Nach US-Medienberichten bekannte er sich des Meineids in zwei Fällen schuldig. Der 76-Jährige hat demnach zugegeben, als Zeuge in einem vor wenigen Wochen zu Ende gegangenen Prozess gelogen zu haben. Nun muss er für fünf Monate in Haft.