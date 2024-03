So will der Kreml Russlands Bürger an die Wahlurne zwingen

Russlands Präsident Wladimir Putin will an der Macht bleiben. Um den Anschein einer legitimen Wahl zu erwecken, greift er in die Trickkiste. Doch dieses Jahr könnte die Mühe umsonst sein.

In weniger als zwei Wochen ist es so weit, dann stehen in Russland die Präsidentschaftswahlen an. Diese gelten als Scheinwahlen, denn der Sieger steht schon vor der Stimmabgabe der Bevölkerung am 17. März 2024 fest: Russlands Präsident Wladimir Putin will sich eine weitere Amtszeit als Kremlchef verschaffen. 2021 ließ er dafür bereits ein Gesetz umschreiben, das ihm nun theoretisch einen Machterhalt bis 2036 sichert. Oppositionspolitiker ließ er festnehmen oder im Vorfeld ausschließen. Sein Sieg gilt somit als sicher.

Dennoch ist dem Kreml daran gelegen, öffentlich den Anschein zu erwecken, als würde Putin rechtmäßig gewählt werden – und das mit einer möglichst hohen Wahlbeteiligung. Wie das russische Exilmedium "Meduza" unter Berufung auf die russische Präsidialverwaltung berichtet, soll diese in diesem Jahr 70 bis 80 Prozent betragen. Putins Wunsch liege sogar noch um einiges höher, bei über 80 Prozent. Doch die Bevölkerung in Russland weiß, wie es um die Wahlen in Russland bestellt ist, dementsprechend wenige Menschen wollen noch ihre Stimme abgeben.

Um Putins Wunsch einer hohen Wahlbeteiligung dennoch zu verwirklichen, bedient sich die Präsidialverwaltung "Meduza" zufolge eines Tricks. Dieser wurde demnach bereits in den Jahren zuvor angewandt, doch die Sorge sei groß, dass er in diesem Jahr nicht mehr funktionieren und somit eine hohe Wahlbeteiligung ausbleiben könnte.

Sie müssen für die Wahl trommeln

Die Präsidialverwaltung in Russland greift bei ihrer Planung der Wahlbeteiligung auf Personen zurück, die dem Kreml nahestehen. Das berichtet "Meduza" unter Berufung auf zwei Quellen, die Einblick in die Arbeit der Behörde haben: Es soll sich um einem Gesprächspartner in der Nähe der Führung von Putins Partei "Einiges Russland" (UR) und um regionale Beamte handeln. Demnach müssten Mitarbeiter des öffentlichen Sektors, staatlicher Unternehmen und regierungstreuer Firmen eine bestimmte Anzahl an Menschen aus ihrem Umfeld zur Wahl bewegen.

Die höchste Anzahl an Freunden und Familienangehöriger müssten Mitglieder der Partei "Einiges Russland" mobilisieren. Wie "Meduza" unter Berufung auf eine der Partei nahestehende Person berichtet, gelte dort die "1+10-Regel". Das heißt, ein Parteimitglied müsse zehn weitere Personen zur Wahl anmelden. Staatsbedienstete müssten drei Personen in die Wahllokale bringen und Mitarbeiter großer Unternehmen müssten zwei Personen mobilisieren. Als Begründung führen die Verantwortlichen an, dass die Personen durch Putins Herrschaft Privilegien genießen oder Geld erhalten würden und daher "verpflichtet seien, dem Staat zu helfen".

Ein Register verpflichtet zur Stimmabgabe

Um zu kontrollieren, dass sich die Parteimitglieder und Beamte an die Regeln des Kremls halten, hat die Präsidialverwaltung ein engmaschiges Kontrollsystem eingeführt. Wie "Meduza" berichtet, muss etwa ein Abgeordneter der UR dem Präsidialamt bereits Wochen vor der Scheinwahl die Vor- und Nachnamen der Personen mitteilen, die er zur Wahl mobilisiert habe. Auch deren Telefonnummern und E-Mail-Adressen seien zu übermitteln. Diese würden dann digitalisiert und in Datenbanken gesammelt.

"Alle Regionalverwaltungen verfügen über diese Daten und die Wahlbeteiligungsprognosen basieren darauf", zitiert das Exilmedium eine der Präsidialverwaltung nahestehende Quelle. Die Personen könnten dann über ein elektronisches Wahlsystem ihre Stimme abgeben.

In Regionen, in denen es diese Möglichkeit gebe, werde die Wahlbeteiligung mithilfe von QR-Codes kontrolliert. "Die unmittelbaren Abteilungsleiter verteilen sie an ihre Untergebenen und sagen ihnen: Ihr müsst wählen gehen, ich bin mit meiner Position und meinem Vorgesetzten für eure Wahlbeteiligung verantwortlich", schildert eine mit dem Vorgang vertraute Person "Meduza". Die Personen, die die Wahlen überwachten, müssten dann ihre Anwesenheit mithilfe der QR-Codes überprüfen.

Psychologischer Trick verfängt nicht mehr