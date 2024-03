Der Konvoi habe am Kontrollpunkt Wadi Gaza im Südosten des Palästinensergebiets zunächst drei Stunden stehenbleiben müssen und sei dann umgeleitet worden, erklärte das WFP am Dienstag. Daraufhin habe eine "große Menge verzweifelter Menschen" die Lastwagen gestoppt und etwa 200 Tonnen an sich gerissen.

Die Lage sei "katastrophal"

Nach Schätzungen der UNO befinden sich im Gazastreifen derzeit 2,2 Millionen Menschen am Rande einer Hungersnot – insbesondere im Norden des Gebiets, in den die israelische Armee bislang keinen Zugang für Hilfsgüter gewährt. Das WFP bezeichnete die Lage am Dienstag als "katastrophal". Auf der Onlineplattform X schrieb die Organisation, das WFP sei entschlossen, "alles zu tun, um Menschen in Not zu erreichen". Um eine Hungersnot abzuwenden, "müssen wir den Zugang über die Straße sicherstellen". Das Abwerfen von Lieferungen aus Flugzeugen sei nicht genug.