Tel Aviv: Rauch steigt auf nach einem Angriff Irans auf Israel am 22. Juni 2025. (Quelle: Violeta Santos Moura/REUTERS)

Aber was wird überhaupt unter einer Waffenruhe verstanden – und wie unterscheidet sie sich von einem Waffenstillstand? In den Reaktionen auf den Deal haben sich die einzelnen Begriffe schnell vermischt – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprach auf X etwa von einem Waffenstillstand. t-online gibt einen Überblick.

Was ist eine Waffenruhe?

Unter einer Waffenruhe wird in der Regel eine kurze und manchmal auch nur räumlich begrenzte Unterbrechung von Kampfhandlungen verstanden. Diese Unterbrechung ist dabei meist an ein bestimmtes Ziel gebunden – etwa um in dem Kampfgebiet humanitäre Hilfe zu ermöglichen oder die Versorgung von Verletzten zu gewährleisten.