Er fällt durch radikale politische Forderungen auf. Zohran Mamdani könnte der nächste Bürgermeister New Yorks werden – und einen Richtungsstreit bei den US-Demokraten auslösen.

In New York regiert das Geld, könnte man denken. Mit der New York Stock Exchange steht dort die größte Wertpapierbörse der Welt, die legendäre 5th Avenue ist ein Synonym für den Reichtum der US-Metropole. Doch die schillernde Stadt hat auch eine andere Seite: Mehr als ein Viertel der acht Millionen Einwohner lebt unterhalb der Armutsgrenze.

Ihr Leben will Zohran Mamdani erheblich verbessern – und zwar als nächster Bürgermeister von New York. Deshalb bewarb sich der 33-jährige US-Demokrat als Kandidat für das Amt und forderte Andrew Cuomo, den ehemaligen Gouverneur des Bundesstaates, heraus, der seinerseits die Demokraten bei der Wahl zum Bürgermeister vertreten wollte. Am Dienstag wählten die New Yorker in den Vorwahlen dann ihren Favoriten – nach Auszählung von 93 Prozent aller Stimmen liegt Zohran Mamdani uneinholbar vorn.

Aber wer ist der Kandidat, der das Leben in New York von Grund auf verändern will? Mamdani wurde im Jahr 1991 in der ugandischen Hauptstadt Kampala geboren. Als er sieben Jahre alt war, zogen seine Eltern, die beide indische Wurzeln haben, mit ihm nach New York. Der Muslim ist Teil der Democratic Socialists of America, ist also Teil der gleichen politischen Bewegung wie Alexandria Ocasio-Cortez, die bekannte Abgeordnete des US-Abgeordnetenhauses. Sie unterstützte ihn auf dem Weg zur demokratischen Kandidatur, ebenso wie Bernie Sanders.

Mamdani stellt radikale Forderungen

Im Wahlkampf machte der junge Sozialist mit vergleichsweise radikalen Forderungen auf sich aufmerksam, die ihn vom Favoriten des demokratischen Vorwahlkampfs, Andrew Cuomo, abhoben: Mamdani will die Mietenbremse für rund eine Million Wohnungen einführen, will die Busse in New York schneller und für alle Einwohner der Metropole kostenlos machen. Außerdem will er kommunale Supermärkte gründen, die Lebensmittel günstig anbieten können, um die Lebenshaltungskostenkrise in New York City zu entspannen.

Außerdem benennt Mamdani seine politischen Gegner klar. Als die US-Immigrationsbehörde ICE seinen Konkurrenten für das Amt des demokratischen Bürgermeisterkandidaten, Brad Lander, festnahm, sprach der 33-Jährige von "Faschismus". In einem Video auf TikTok bezeichnete er sich als "Donald Trumps schlimmsten Albtraum".

Der junge Sozialist kritisiert die Demokraten

Und auch an seiner eigenen Partei lässt Mamdani kein gutes Haar: Die Demokratische Partei habe die Bürger von New York "betrogen", sagte er einem Reporter des "Guardian" im Vorwahlkampf. Das Duell zwischen Cuomo und ihm bezeichnete er als "Abstimmung über die Zukunft der Partei".

Ebenso übte er Kritik an der Parteilinie hinsichtlich des israelischen Vorgehens im Gazastreifen, das Mamdani als "Genozid" bezeichnet – und ihm ebenso wie seine Unterstützung der anti-israelischen BDS-Bewegung beim politischen Gegner den Ruf als Antisemit einbrachte. Das hielt die jüdischen New Yorker allerdings nicht von seiner Wahl ab: Im jüdisch-orthodoxen Stadtviertel Crown Heights erreichte er fast 70 Prozent der Wählerstimmen, im ebenfalls jüdisch geprägten Flatbush bekam er knapp 60 Prozent.

