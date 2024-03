Videotranskript lesen

Diese Videos sollen einen direkten Wahlbetrug in Russland zeigen.



Am Wochenende ist Wladimir Putin erneut zum Präsidenten ernannt worden. Laut den russischen Behörden habe er rund 87 % aller Stimmen bekommen.



Unter anderem das unabhängige russische Nachrichtenportal Agents Media berichtet nun über den Vorfall.



Eine Frau, die auf den Knien in ein Wahllokal schleicht, stopft zahllose Stimmzettel in eine Urne.

Ein Wachmann außerhalb des Wahllokals scheint so zu tun, als bemerke er die Frauen nicht und entfernt sich.



Ein zweites Video zeigt, wie sich eine der Frauen, als alle Zettel in der Urne sind, auf den Boden legt, um die Stimmzettel darin zu mischen.

Stattgefunden haben soll die Aktion in Sankt Petersburg im Wahllokal Nr. 5 in einer Schule.



Auch will das Portal die Frauen identifiziert haben:

Es soll sich um die Vorsitzende des Wahllokals und die Sekretärin der Kommission handeln.



Laut Foto-Recherchen sollen sie auf dem russischen sozialen Netzwerk VK die gleiche Kleidung tragen wie am Wahltag. Auch anonyme Informanten sollen bestätigt haben, dass es sich um diese Personen handelt.



Unabhängige Beobachter zweifeln das Ergebnis der Wahl in Russland an - sie gilt als eine Scheinwahl. Diese Videos scheinen die Behauptungen der Wahlfälschung zu untermauern.