Der Ex-Präsident Donald Trump hat einen Maulkorb verpasst bekommen. Ein Richter ordnete an, dass sich der Republikaner nicht öffentlich zu Zeuginnen und Zeugen, Anwälten, Jury-Mitgliedern und anderen Mitarbeitenden am Gericht äußern darf. Es geht im Prozess um die Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels .

Richter kritisiert Trumps Aussagen

Trumps damaliger Privatanwalt Michael Cohen soll kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 130.000 Dollar an Stormy Daniels gezahlt haben. Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, gibt an, Jahre vor der Wahl eine Affäre mit Trump gehabt zu haben, was dieser bestreitet. Am 15. April startet nun der Prozess.