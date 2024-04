FSB präsentiert weitere Terrorverdächtige "Ich habe ihnen Waffen aus Machatschkala gebracht" Von afp Aktualisiert am 02.04.2024 - 00:36 Uhr Lesedauer: 2 Min. Jakubjoni Jusufzoda, einer der Verdächtigen des Terroranschlags auf die Moskauer Crocus City Hall, wird einem Moskauer Haftrichter vorgeführt. (Quelle: MOSCOW CITY COURT) Kopiert News folgen

Russische Behörden nehmen in Dagestan weitere Terrorverdächtige fest. Sie sollen in das Attentat auf die Crocus City Hall in Moskau verwickelt gewesen sein.

Vier Menschen, die am Sonntag in der Kaukasusrepublik Dagestan wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommen worden sind, haben laut dem russischen Geheimdienst FSB Geld und Waffen für den tödlichen Anschlag auf die Crocus City Hall in einem Vorort von Moskau geliefert. Der FSB teilte am Montag mit, er habe am Vortag vier Menschen in der Region Dagestan festgenommen, "die direkt verwickelt waren in die Finanzierung und die Lieferung terroristischer Hilfsmittel an die Täter der Terrortat vom 22. März in der Crocus City Hall in Moskau".

Bei dem Anschlag auf die Halle in einem Vorort der russischen Hauptstadt Moskau waren mehr als 140 Menschen getötet worden. Zu dem Anschlag bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

Das russische Nationale Antiterrorkomitee hatte am Sonntag mitgeteilt, es habe drei Menschen festgenommen, "die eine Reihe von terroristischen Verbrechen planten". Am Montag erklärte der FSB, dass vier ausländische Bürger bei dem Einsatz in der Stadt Machatschkala, der Hauptstadt Dagestans, und im etwa zehn Kilometer entfernten Kaspijisk festgenommen worden seien.

"Ich habe Waffen zu ihnen gebracht, diesen Typen"

Dem FSB zufolge bereiteten sie einen "Terrorakt in öffentlichen Einrichtungen in Kaspijisk vor". Bei ihrer Festnahme seien sie im Besitz eines einsatzbereiten improvisierten Sprengsatzes und automatischer Waffen gewesen.

Die Nachrichtenagentur Interfax zitierte ein Video des FSB, in dem einer der Festgenommenen sagte: "Ich habe Waffen zu ihnen gebracht, diesen Typen, die die Crocus City Hall angegriffen haben. Ich habe ihnen Waffen aus Machatschkala gebracht."

Nach dem Anschlag auf die Crocus City Hall hatten die russischen Behörden zunächst die Festnahme von zwölf Menschen bekannt gegeben, darunter vier mutmaßliche Angreifer, die aus Tadschikistan stammen. In der ehemaligen Sowjetrepublik in Zentralasien ist der IS aktiv.

Verdächtiger soll auch Geld an Komplizen gegeben haben

Das Antiterrorkomitee teilte am Montag mit, es beschuldige formell einen weiteren Verdächtigen wegen Ausführung einer "Terrorattacke". "Zum jetzigen Zeitpunkt" seien im Zuge der Ermittlungen "zehn Verdächtige beschuldigt", hieß es in einer Mitteilung. Der zehnte Verdächtige wurde bis zum 22. Mai in Untersuchungshaft genommen, wie der Pressedienst der Moskauer Justiz mitteilte.

Dem Mann Jakubdschoni Jusufsody werde "Terrorismus" vorgeworfen. Zudem soll er wenige Tage vor dem Angriff "Geld an einen Komplizen übermittelt" haben, "um die Unterbringung der Terroristen sicherzustellen". Er soll ebenfalls aus Tadschikistan stammen, wie russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf an das Gericht übermittelte Informationen berichteten.