Bombendrohung in Norwegen

In Norwegen ist das Parlament wegen einer Bombendrohung abgeriegelt worden. Niemand kam rein oder raus. Nun wurde die Sperrung aufgehoben.

Bei der norwegischen Polizei ist am Mittwoch um 9.48 Uhr eine Bombendrohung gegen das Parlament in Oslo eingegangen. Sie rückte zum Großeinsatz aus. Laut übereinstimmenden Medienberichten war das Parlament abgesperrt – niemand kam hinein oder heraus. Eine aktuelle Debatte des Parlaments ging allerdings weiter. Am Mittag wurde das Gelände wieder freigegeben.