Dies bestätigt auch Fabian Burkhardt in seinem Interview mit t-online . Dort erklärt der Russlandexperte: "Man sollte die Abstimmung als eine Art Ritual betrachten. Sie suggeriert einerseits Normalität, trotz des Angriffskriegs, der in der Ukraine tobt. Andererseits sollen die 'Wahlen' ein Signal der Stärke und Einheit senden. Es gibt weder Widerspruch noch Abweichungen von der Linie des Kreml".

Doch auch die russische Wirtschaft wird schon seit Jahren von wenigen, mächtigen Oligarchen bestimmt. Dies zeigt abermals ein Bericht des britischen Verteidigungsministeriums, wonach der Prozess hin zu einer absoluten Staatswirtschaft in Russland weiter vorangetrieben werden soll. Demnach soll Russland seit seiner Invasion in die Ukraine im Februar 2022 mehr als 180 Unternehmen verstaatlicht haben.

Verteilungskämpfe zwischen Kreml-Dienern

Das neu erworbene Staatseigentum soll nun an russische, kremltreue Unternehmer, die den Krieg in der Ukraine unterstützen, verteilt werden. Diese Analyse teilt auch Burkhardt. Die Unternehmer würden dabei teils erbittert um die Gunst des Kremls kämpfen. t-online sagt er: "Wir sehen umfassende Verteilungskämpfe, besonders in der Wirtschaft. Es gibt Zwangsenteignungen von Unternehmen. Das betrifft besonders solche Firmen und Personen, die noch immer Beziehungen ins Ausland haben, aber auch in der Rüstungsindustrie wird die staatliche Kontrolle ausgebaut".