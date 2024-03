Putin wird alles daran setzen, seine Ziele in der Ukraine zu erreichen. Es geht ihm darum, die Ukraine mit militärischen Mitteln in die Knie zu zwingen. Russland hat kein Interesse an Verhandlungen. Putin will, dass die Ukraine ihre Souveränität aufgibt und sich Russland unterwirft. Und er spielt dabei auf Zeit: Putin wartet die Wahlen ab, die in diesem Jahr im Westen anstehen, besonders die US-Wahl im November. Er will die derzeitige Schwäche des Westens für seine Angriffe in der Ukraine nutzen.