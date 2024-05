In Parlamenten wird meistens mit Worten gestritten, doch in Taiwan kam es bei einer Abstimmung zu Handgreiflichkeiten. Ein Abgeordneter wollte daraufhin den Streit ungewöhnlich beenden.

Erbitterter Kampf um Gesetzesvorlage: Bei einer Sitzung des Parlaments in Taiwan kam es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen Abgeordneten. Eigentlich sollte am Freitag über Parlamentsreformen abgestimmt werden, doch stattdessen gab es ein Gerangel, bei dem sich Angeordnete schubsten und schlugen. Parlamentarier aller Parteien waren in den Vorfall verwickelt und geben sich seitdem gegenseitig die Schuld.