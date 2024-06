Die britische Wohltätigkeitsorganisation Trussel Trust gibt an, im vergangenen Jahr doppelt so viele Lebensmittelpakete an Bedürftige verteilt zu haben wie vor fünf Jahren. Schuld an der wirtschaftlich schlechten Situation sei neben Corona und Ukraine-Krieg vor allem der Brexit, so Peter Adrian von der Deutschen Industrie- und Handelskammer im Gespräch mit der "Tagesschau".