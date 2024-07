Israel hat zwei weitere im Gazastreifen festgehaltene Geiseln für tot erklärt. Das israelische Militär teilte mit, es untersuche noch den Tod in Gefangenschaft von Jagew Buchshtab, einem 35-jährigen Tontechniker, und Alex Dancyg, einem 76-jährigen Historiker. Beide seien aus ihrem jeweiligen Kibbuz nahe der Grenze zum Gazastreifen am 7. Oktober beim Angriff der Hamas und des Islamischen Dschihads verschleppt worden.

Über die Freilassung der verbleibenden Geiseln laufen indirekte Verhandlungen, die in dieser Woche wiederaufgenommen werden sollten. "Jagew und Alex wurden lebend gefangen genommen und hätten lebend zu ihren Familien und in ihr Land zurückkehren sollen", heißt es in einer Erklärung des Hostage Families Forum. "Ihr Tod in Gefangenschaft ist ein tragisches Spiegelbild der Folgen von Verzögerungstaktiken bei den Verhandlungen."