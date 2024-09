Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Luftangriff in einer humanitären Zone im Gazastreifen ausgeführt, bei dem nach palästinensischen Angaben Dutzende Menschen getötet wurden. Bei dem Beschuss eines Kommando- und Kontrollzentrums der Hamas seien ranghohe "Terroristen" der radikalislamischen Palästinenserorganisation getroffen worden, erklärte die Armee in der Nacht zu Dienstag. Diese hätte "von einem Kommando- und Kontrollzentrum mitten in der humanitären Zone in Chan Junis operiert".