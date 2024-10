Die israelische Armee hat in Gaza den Palästinenser Aziz Salha getötet. Salha war 2000 an einem brutalen Lynchmord an zwei israelischen Soldaten in Ramallah beteiligt. Dieser Vorfall hatte weltweit Entsetzen ausgelöst. Weltbekannt wurde Ariz Salha durch ein Bild, das ihn mit blutverschmierten Händen winkend an einem Fenster zeigt. Das Foto hat sich tief ins kollektive israelische Gedächtnis eingebrannt.