Ein Gesetz, das die Migrationspolitik verändern würde

Das wäre ein Coup gewesen, der die Union zunächst in Schockstarre versetzte. Sie nahm die Ankündigung ernst, glaubte, dass die AfD ihr Gesetz tatsächlich vorantreiben könnte, auch wenn die Bundestagsverwaltung auf Anfrage sagte, dass das so einfach nicht sei. Die Union wollte der AfD diesen Coup nicht zugestehen – und beschloss, das Gesetz am Freitag selbst auf die Tagesordnung zu setzen – zusätzlich zum Fünf-Punkte-Plan am Mittwoch.

Merz lehnte Verhandlungen vorab mehrfach ab

Am Freitagmorgen kommt schließlich Bewegung in die Sache. Die FDP hat einen neuen Plan, beschlossen in einer am Vorabend anberaumten Sitzung der Fraktion und des Parteivorstands am Morgen um 8 Uhr. Sie will beantragen, den Gesetzentwurf der Union noch einmal in den Innenausschuss zu überweisen. Damit wäre die Abstimmung am Freitag abgeblasen worden. Grund dafür: Die Stimmung in der Sitzung, so erfährt es t-online später, soll angespannt gewesen sein. Manch einer sagt: "schlecht".