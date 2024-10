Die meisten Zivilisten wurden am 7. Oktober im Kibbuz Nir Oz als Geiseln verschleppt sowie auf dem von mehr als 3.000 jungen Menschen besuchten Nova-Musikfestival nahe des Kibbuz Reim. Von den mindestens 76 Geiseln, die aus Nir Oz verschleppt wurden, kamen 40 frei. Weitere 20 sind noch im Gazastreifen, die israelischen Behörden gehen davon aus, dass sie am Leben sind. Die übrigen 16 sind tot.

Von den 43 Geiseln vom Nova-Musikfestival wurden nur neun freigelassen, von den 34 weiter im Gazastreifen festgehaltenen Festival-Teilnehmern sollen 17 bereits tot sein. Am 7. Oktober wurden ganze Familien in den Gazastreifen verschleppt. In manchen Fällen wurden die Kinder im November freigelassen, während ihre Väter weiter in der Gewalt der Hamas blieben.