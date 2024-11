Land will soziale Medien für Kinder verbieten

Australien will mit einem neuen Gesetz die Nutzung sozialer Medien für Kinder und Jugendliche einschränken. Wie genau das funktionieren soll, steht noch nicht fest.

Australien will die Nutzung von Onlinenetzwerken für Kinder unter 16 Jahren per Gesetz verbieten. "Das ist für die Mamas und Papas. Soziale Medien fügen Kindern wirklich Schaden zu und ich mache Schluss damit", sagte der australische Regierungschef Anthony Albanese am Donnerstag zu Reportern. Dabei werde die Verantwortung, das Mindestalter der Nutzer sicherzustellen, den Tech-Giganten und Internetplattformen zufallen, nicht aber den sich um die Sicherheit ihrer Kinder im Internet sorgenden Eltern, fuhr Albanese fort.