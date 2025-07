Bei Konferenz in Genf

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU): Gemeinsam mit anderen Politikern verließ sie in Genf demonstrativ den Saal. (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt)

Julia Klöckner nimmt in Genf an der Weltkonferenz der Parlamentspräsidenten teil. Dort protestierte sie gegen eine bekannte russische Teilnehmerin.

Bei einer internationalen Konferenz von Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten in Genf haben Bundestagspräsidentin Julia Klöckner sowie Vertreter anderer EU-Staaten aus Protest gegen die russische Delegation den Saal verlassen. Hintergrund ist der Auftritt von Valentina Matwijenko, der Vorsitzenden des Föderationsrats und damit Leiterin des russischen Parlamentsoberhauses.

Matwijenko gilt als einflussreichste Politikerin Russlands und steht auf westlichen Sanktionslisten. In der Vergangenheit hatte sie sich mehrfach öffentlich hinter den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestellt.

Klöckner kritisiert Russland aufs Schärfste

Die Veranstaltung in Genf wird von der Interparlamentarischen Union (IPU) organisiert, die sie alle fünf Jahre zur Förderung des interparlamentarischen Dialogs abhält. Gastgeberin ist in diesem Jahr die Schweiz. Das Land erklärte, dass für internationale Konferenzen in der Regel Ausnahmegenehmigungen für Einreisen erteilt würden – auch für sanktionierte Personen.