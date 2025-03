In der SPD formiert sich Widerstand

Kritik an Parteiführung

Aktualisiert am 03.03.2025 - 14:12 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Lars Klingbeil und Sakia Esken (Archivbild): Die SPD-Vorsitzenden stehen in der Kritik. (Quelle: IMAGO/snapshot-photography/F.Boillot/imago-images-bilder)

Innerhalb der SPD gibt es Kritik an der Parteiführung. Eine Arbeitsgemeinschaft findet deutliche Worte.

Eine Arbeitsgemeinschaft (AG) innerhalb der SPD fordert die Neuwahl der Parteispitze spätestens im Sommer. In einem internen Papier der AG Migration und Vielfalt, das dem "Tagesspiegel" vorliegt, macht der Vorstand die aktuelle Führung für das "desolate" Abschneiden bei der Bundestagswahl verantwortlich. Das Wahlergebnis vom 23. Februar sei kein "Naturereignis", sondern die Folge einer "Kette von politischen Fehlentscheidungen". Daher sei ein Bundesparteitag mit Vorstandswahlen zwingend erforderlich.

Die Kritik richtet sich besonders gegen den SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil. Er hatte noch am Wahlabend seinen Führungsanspruch bekräftigt und wurde am vergangenen Mittwoch wie geplant zum Fraktionschef gewählt. In dem Papier heißt es dazu: "Verantwortungsbewusstsein heißt nicht, hinter Nebelkerzen die nächste Karrierestufe zu nehmen."