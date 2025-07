Brandanschläge und Terror Polen verhaftet mehr als 30 mutmaßliche russische Saboteure

Von afp 30.07.2025 - 09:18 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Polens Regierungschef Donald Tusk: Er gab die verhaftungen bekannt. (Quelle: Leszek Szymanski/PAP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Polen ist wohl ein Schlag gegen von Russland bezahlte Saboteure gelungen. Wenigstens einer von ihnen war schon früher auffällig geworden.

Wie der polnische Regierungschef Donald Tusk am Dienstag erklärte, wurden in Polen insgesamt 32 Verdächtige inhaftiert, denen eine Zusammenarbeit mit den russischen Geheimdiensten für Sabotage-Akte zur Last gelegt werde. Zu der Gruppe sollen neben polnischen Staatsbürgern auch Russen, Ukrainer, Belarussen und ein Kolumbianer gehören, meldet die US-amerikanische Associated Press unter Berufung auf die polnische Nachrichtenagentur PAP.

Loading...

Letzterer soll in Polen im Auftrag russischer Geheimdienste mehrere Brände gelegt haben. Der bereits in Tschechien wegen Brandstiftung verurteilte 27-Jährige sei wegen der "Verübung von Terrortaten" angeklagt worden, teilte der polnische Inlandsgeheimdienst ABW am Dienstag mit. Bei einer Verurteilung droht dem Mann demnach eine Freiheitsstrafe zwischen zehn Jahren und lebenslänglich.

Russland wirbt "systematisch und in großem Umfang" an

Der Kolumbianer soll im Mai 2024 in Polen zwei Gebäude in Brand gesetzt haben. "Diese Taten wurden von einer Person mit Verbindungen zu den russischen Geheimdiensten in Auftrag gegeben, überwacht und finanziert", erklärte der ABW.

Hybride Kriegsführung: So nimmt Russland Deutschland ins Visier

Demnach war der Mann im vergangenen Juni in Tschechien zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er ein Busdepot in der Hauptstadt Prag in Brand gesetzt hatte. Er soll auch einen Brandanschlag auf ein Einkaufszentrum geplant haben. Eine Person, die dem russischen Geheimdienst nahesteht, soll ihm unter anderem erklärt haben, wie man Molotow-Cocktails baut.