Ein schweres Erdbeben vor der russischen Halbinsel Kamtschatka hat Warnungen vor Tsunami-Wellen an den östlichen Küsten Russlands und Japans sowie auf Hawaii ausgelöst. Mit einer gemessenen Stärke von 8,7 war das Beben laut der US-Erdbebenwarte USGS das weltweit stärkste des laufenden Jahres.

Die japanischen Behörden warnten am Morgen (Ortszeit) vor bis zu einem Meter hohen Flutwellen. Das staatliche Tsunami-Frühwarnsystem in den USA sprach gar von Wellen von mehr als drei Metern Höhe, die möglicherweise die Küste des Tausende Kilometer entfernten Bundesstaats Hawaii erreichen könnten.

Am späten Abend (Ortszeit) meldete sich auch US-Präsident Donald Trump zu Wort, der kurz zuvor erst aus Schottland zurückgereist war, Auf X, das er mittlerweile nur noch selten nutzt, schrieb Trump: "Aufgrund eines massiven Erdbebens im Pazifischen Ozean gilt eine Tsunami-Warnung für alle, die auf Hawaii leben. Eine Tsunami-Beobachtung gilt für Alaska und die Pazifikküste der Vereinigten Staaten. Auch Japan liegt auf dem Weg."

Er riet zudem, die Webseite "tsunami.gov" für die neuesten Informationen zu besuchen – eine Plattform, die vom amerikanischen National Tsunami Warning Center betrieben wird. Seinen Beitrag schloss er mit einem Rat in Großbuchstaben: "BLEIBT STARK UND SICHER!"

Das staatliche Tsunami-Frühwarnsystem in den USA warnte, Küstenbewohner sollten die gefährdeten Gebiete sofort verlassen oder in mindestens zehnstöckigen Gebäuden Schutz suchen. Außerdem sollten Schiffe auf Geheiß der US-Küstenwache die Häfen von Hawaii verlassen, um nicht von den Wellen an Land gespült zu werden.