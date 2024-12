Island hat kurz vor dem Ende des Jahres eine neue Regierung. An der Spitze steht eine verhältnismäßig junge Frau.

Kristrún Frostadóttir wird neue Ministerpräsidentin von Island . Die 36-Jährige ist die jüngste Regierungschefin in der Geschichte des Landes. Dies gaben die Vorsitzende der Sozialdemokratischen Allianz und die Parteichefinnen ihrer beiden künftigen Juniorpartner bei der Vorstellung ihres Koalitionsvertrags in Reykjavik bekannt. Mit der neuen Regierung sind erstmals mehr Frauen im Kabinett als Männer.

Die neue Koalition, die in der politischen Mitte angesiedelt ist, besteht aus der Sozialdemokratischen Allianz, der Liberalen Reformpartei und der Volkspartei. Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir von den Liberalen wird das Amt der Außenministerin übernehmen, während Inga Sæland von der Volkspartei für das Ressort Soziales und Wohnen zuständig sein wird.

In den vergangenen sieben Jahren wurde Island von einer breit gefächerten Regierung geführt, die sich aus der Links-Grünen Bewegung und der liberal-konservativen Unabhängigkeitspartei zusammensetzte. Diese Koalition zerbrach jedoch aufgrund von Unstimmigkeiten unter anderem in Migrations- und Energiefragen im Herbst dieses Jahres, was zu Neuwahlen führte.