Krebstod an Weihnachten

Keir Starmer, britischer Premierminister, trauert um seinen Bruder Nick, der an Weihnachten nach langer Krankheit verstarb. Nick Starmer wurde 60 Jahre alt.

Großbritanniens Premierminister Keir Starmer (62) trauert um seinen Bruder. Nick Starmer (60) sei an Weihnachten nach einem Krebsleiden gestorben, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. "Mein Bruder Nick war ein wunderbarer Mann", hieß es in einer Würdigung Starmers, aus der britische Medien zitierten. Er sei all den Herausforderungen, die ihm das Leben gestellt habe, mit Mut und Humor entgegengetreten.